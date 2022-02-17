Через дії ворога двоє українських військових отримали поранення. Зараз захисники перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.
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Серед постраждалих є й цивільні
За попередньою інформацією, серед постраждалих є й двоє цивільних мешканців. Найбільше постраждала Станиця Луганська – по ній найманці випустили 32 снаряди.
Окупанти обстріляли дитячий садок та школу
Снаряд потрапив у дитячий садок, де в цей час перебували діти та вихователі. Троє працівників ЗДО отримали контузію. Діток та вихователів оперативно перевели в укриття українські військові. Обстріли пошкодили інфраструктуру Станиці Луганської, половина населеного пункту залишилась без електрики.
У Врубівці найманці поцілили у школу, де в цей час були учні та педагоги. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу з артсистем був пошкоджений газогін – без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.
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Яку зброю використовували окупанти:
- міномети калібру 120 міліметрів;
- станкові протитанкові гранатомети,
- автоматичні станкові гранатомети,
- міномети калібру 82 міліметри,
- великокаліберні кулемети,
- стрілецьку зрою,
- артилерію.
Під обстріл потрапили такі населені пункти: Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Старий Айдар, Мар'їнка, Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Новозванівка, Станиця Луганська, Піски, Гольмівський, Хрящівка.
Ворог хоче звинуватити в обстрілах ЗСУ
Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії,
– зазначили в штабі ООС.
Українські захисники наголосили, що відкривали вогонь у відповідь, аби припинити активність противника. Мовиться лише про випадки, коли була загроза життю.
Бойовики обстрілюють населені пункти на Донбасі: відео
Текст публікації штабу ООС:
Сьогодні, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 міліметри противник випустив 32 снаряди по Станиці Луганській. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти та вихователі. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії.
Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка. Пошкоджено будівлю місцевої загальноосвітньої школи, де на той час перебували учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу був пошкоджений газогін – без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.
Загалом, станом на 14 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння