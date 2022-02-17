Через дії ворога двоє українських військових отримали поранення. Зараз захисники перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

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Серед постраждалих є й цивільні

За попередньою інформацією, серед постраждалих є й двоє цивільних мешканців. Найбільше постраждала Станиця Луганська – по ній найманці випустили 32 снаряди.

Окупанти обстріляли дитячий садок та школу

Снаряд потрапив у дитячий садок, де в цей час перебували діти та вихователі. Троє працівників ЗДО отримали контузію. Діток та вихователів оперативно перевели в укриття українські військові. Обстріли пошкодили інфраструктуру Станиці Луганської, половина населеного пункту залишилась без електрики.

У Врубівці найманці поцілили у школу, де в цей час були учні та педагоги. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу з артсистем був пошкоджений газогін – без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.

Зверніть увагу! Станом на 14 годину з боку окупантів зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

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Яку зброю використовували окупанти:

міномети калібру 120 міліметрів;

станкові протитанкові гранатомети,

автоматичні станкові гранатомети,

міномети калібру 82 міліметри,

великокаліберні кулемети,

стрілецьку зрою,

артилерію.

Під обстріл потрапили такі населені пункти: Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Старий Айдар, Мар'їнка, Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Новозванівка, Станиця Луганська, Піски, Гольмівський, Хрящівка.

Ворог хоче звинуватити в обстрілах ЗСУ

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії,

– зазначили в штабі ООС.

Українські захисники наголосили, що відкривали вогонь у відповідь, аби припинити активність противника. Мовиться лише про випадки, коли була загроза життю.

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Текст публікації штабу ООС:

Сьогодні, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 міліметри противник випустив 32 снаряди по Станиці Луганській. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти та вихователі. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії.

Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка. Пошкоджено будівлю місцевої загальноосвітньої школи, де на той час перебували учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу був пошкоджений газогін – без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.

Загалом, станом на 14 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння