За словами міністра оборони, окупанти ведуть прицільні обстріли, які загрожують мирному населенню. Водночас Кремль активно використовує пропаганду, щоб обґрунтувати агресію проти України.

Зверніть увагу Через обстріли на Донбасі: Україна вимагає скликати екстрене засідання ТКГ

Україна співпрацює з міжнародними партнерами

Олексій Резніков наголосив, що Україна дотримується усіх взятих на себе зобов'язань, тому іноземних партнерів інформуватимуть про те, що відбувається на фронті. Міністр наголосив, що провокації влаштовують навмисно.

Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання мінських домовленостей,

– заявив Резніков.

Міністр оборони додав, що інформацію про провокації бойовиків очікують у звітах спостерігачів ОБСЄ. Крім того, за словами Резнікова, українським та іноземним ЗМІ забезпечать доступ до місць обстрілів, щоб світ бачив об'єктивну інформацію.

Крім того, Резніков підкреслив, що атаки бойовиків 17 лютого потрібно розслідувати.

Провокації бойовиків на Донбасі: головне

17 лютого бойовики почали гатити по українських позиціях. За першу половину дня російські найманці близько 40 разів відкривали вогонь.

Найбільше атак зазнала підконтрольна Україні Станиця Луганська. Спершу снаряди бойовиків влучили в дитячий садок, в якому було 20 дітей. Вони не постраждали, проте контузію отримали 2 працівника. Згодом окупанти влучили у двір школи, в якій перебувало 30 учнів та 14 працівників. На щастя, ніхто не постраждав.

Також окупанти обстріляли Мар'їнку. Через атаки постраждала цивільна жінка. Загалом через атаки поранення отримали 2 військових та 2 мирних мешканців.

Через провокації бойовиків Україна вимагає термінового скликання засідання Тристоронньої контактної групи.

Обстріл садочка в Станиці Луганській: дивіться відео