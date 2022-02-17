Попередньо відомо, що 17 лютого окупанти понад 40 разів порушили тишу. Зокрема проросійські бойовики обстріляли дитячий садок та школу.

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Україна вимагає скликати засідання ТКГ

Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ,

– мовиться у повідомленні.

Причина звернення України полягає у тому, що окупанти понад 40 разів обстріляли територію Донбасу. Зокрема гатили з застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків.

Так, пошкодили дитячий садок у районі Станиці Луганської, а також влучили у двір школи у Врублівці.

Зокрема, в обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал. Ба більше, троє мирних жителів отримали поранення.

Саме тому українська делегація в ТКГ заявила, що: