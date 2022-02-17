Попередньо відомо, що 17 лютого окупанти понад 40 разів порушили тишу. Зокрема проросійські бойовики обстріляли дитячий садок та школу.
До теми Привід для чергової ескалації, – волонтер про загострення з боку Росії на Донбасі
Україна вимагає скликати засідання ТКГ
Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ,
– мовиться у повідомленні.
Причина звернення України полягає у тому, що окупанти понад 40 разів обстріляли територію Донбасу. Зокрема гатили з застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків.
Так, пошкодили дитячий садок у районі Станиці Луганської, а також влучили у двір школи у Врублівці.
Зокрема, в обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал. Ба більше, троє мирних жителів отримали поранення.
Саме тому українська делегація в ТКГ заявила, що:
- для того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню;
- Україна готова до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші;
- адже лише за умови тиші можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі.