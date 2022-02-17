Про це розповів волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу. Однак поки у Росії нічого не виходить.
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За словами Макарука, на фоні усіх своїх навчань, переміщення військових та можливих провокацій держава-агресорка нічого не досягла. Кремль намагався створити привід для війни й у питанні дипломатії, але там також зазнав поразки.
Теперішнє загострення ми вбачаємо як привід до чергової ескалації, тобто намагання створити хоч якийсь casus belli (привід для війни – 24 канал) з провокуванням наших Збройних сил,
– заявив волонтер.
Як розповів Макарук, зараз Росія намагається спровокувати Україну у військовому питанні, але у неї нічого не виходить. При цьому перекидання військ і їхнє утримання у холодну пору передбачає величезні витрати з російського бюджету.
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Волонтер також зауважив, що жодного відведення військ, про яке говорила Росія, насправді не відбувається. Натомість є нарощування груп ударних гвинтокрилів і вертольотів у Смоленській області та на реконструйованому аеродромі колишньої військово-морської бази ЗСУ на острові Донузлав.
Макарук розповів про загострення ситуації на Донбасі: дивіться відео
Загострення на Донбасі: останні новини
- Окупанти на Донбасі 17 лютого активізувались. Бойовики вже обстріляли дитячий садок та залізничну станцію у Станиці Луганській, а також ліцей і житлові квартали у Врубівці.
- У СБУ інформують, що діти внаслідок обстрілу не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Атака тривала приблизно 40 хвилин.
- У Євросоюзі відреагували на обстріл Станиці Луганської бойовиками. За даними ЗМІ, там уважно стежать за обстрілами, проте наразі додаткових санкцій не планують.
- Через цинічні атаки бойовиків на Донбасі Офіс генерального прокурора та СБУ відкрили справу.
- Неспокійною залишається ситуація й у Мар'їнці. Від обстрілів російських найманців там постраждала жінка. Бойовики активно гатять з артилерії.