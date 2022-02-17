Офіс генпрокурора відкрив справу

В ОГП розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

Новина доповнюється...