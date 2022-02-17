Офіс генпрокурора відкрив справу
В ОГП розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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Російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли дитячий садок і школу на Донбасі. Через ці цинічні атаки Офіс генерального прокурора та СБУ відкрили справу.
Джерело:Офіс генпрокурора
В ОГП розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Читайте також Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі
Новина доповнюється...