Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.
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За його словами, Росія навпаки продовжує військове нарощування. Він додав, що заяви, які вчора пролунали з Москви, надають підстави для обережного оптимізму, тому що це був меседж про дипломатію.
Але водночас ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тож необхідно побачити чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ, тому поки що немає деескалації,
– сказав Столтенберг.
Він знову нагадав, що в НАТО поки не отримали відповіді від Росії на їхні письмові пропозиції, які були надіслані 26 січня.
"Ми хочемо повторити наш меседж Росії, що ми готові сісти і вести дискусію з ними. Але водночас ми готуємося до найгіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то заплатить високу ціну. І ми продовжимо викривати плани та дії Росії, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України", - сказав генсек.
Столтенберг висловив надію, що Росія приєднається до діалогу і вибере дипломатію замість конфронтації.
Відведення російських військ від українського кордону
- 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться.
- Водночас Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки.
Тим часом зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео відведення військової техніки Південного військового округу у місця постійної дислокації.
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