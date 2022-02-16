Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.

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За його словами, Росія навпаки продовжує військове нарощування. Він додав, що заяви, які вчора пролунали з Москви, надають підстави для обережного оптимізму, тому що це був меседж про дипломатію.

Але водночас ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тож необхідно побачити чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ, тому поки що немає деескалації,

– сказав Столтенберг.

Він знову нагадав, що в НАТО поки не отримали відповіді від Росії на їхні письмові пропозиції, які були надіслані 26 січня.

"Ми хочемо повторити наш меседж Росії, що ми готові сісти і вести дискусію з ними. Але водночас ми готуємося до найгіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то заплатить високу ціну. І ми продовжимо викривати плани та дії Росії, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України", - сказав генсек.

Столтенберг висловив надію, що Росія приєднається до діалогу і вибере дипломатію замість конфронтації.

Відведення російських військ від українського кордону

15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться.

Водночас Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки.

Тим часом зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео відведення військової техніки Південного військового округу у місця постійної дислокації.

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