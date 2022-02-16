Тримати війська місяцями буде складно

Залишаючи своїх бійців та техніку, Володимир Путін намагатиметься вибити поступки. Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила в інтерв'ю.

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Є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. Як довго це може тривати – я не знаю,
– зізналася Шерман.

Зауважимо, США вважають, що активне скупчення російських військ на кордоні триває майже 4 місяці. Водночас українська влада стверджує, що значна частина контингенту лишається там з квітня 2021 року, тобто понад 10 місяців.

Шерман наголосила на важливості і надалі обмінювалися оцінками щодо ситуації, аби "розуміти, що там відбувається".

"Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними", – запевнила представниця Держдепу.

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