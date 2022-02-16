Держать войска месяцами будет сложно

Оставляя своих бойцов и технику, Владимир Путин будет пытаться выбить уступки. Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в интервью.

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Есть вероятность, что Путин оставит войска возле Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно удерживать войска месяцами, окружив ими Украину. Как долго это может продолжаться – я не знаю,

– призналась Шерман.

Отметим, что США считают, что активное скопление российских войск на границе длится почти 4 месяца. В то же время украинские власти утверждают, что значительная часть контингента остается там с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

Шерман подчеркнула важность и в дальнейшем обмениваться оценками по ситуации, чтобы "понимать, что там происходит".

"Мы будем и дальше обмениваться также разведывательными и визуальными данными", – заверила представитель Госдепа.

Россия отводит войска

Утром 15 февраля минобороны России заявило о завершении ряда военных учений. Поэтому часть контингента решили вернуть на место постоянной дислокации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что контингент выводят не потому, что на этом настаивал Запад, а – согласно плану.

В то же время, во время обращения президента Джо Байдена относительно Украины, политик заявил, что США не видят уменьшения войск. По словам политика, сейчас возле Украины находятся 150 тысяч вражеских армейцев.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.

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