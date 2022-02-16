Госсекретарь США подчеркнул, что украинцы должны понимать российские инструменты. Их страна-агрессор использовала в прошлом и использует до сих пор.

Заметьте Только вместе защитим наш дом, – Зеленский поздравил украинцев с Днем единения

По словам Блинкена, речь идет о провокациях. Ими Россия может хотеть оправдать вторжение, запланированное заранее. Госсекретарь США убежден, что "это то, на что они способны".

Блинкен заметил: освещение может быть способом избежать этого.

Начиная с этой недели акт агрессии (со стороны России – 24 канал) вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вокруг Украины,

– говорится в сообщении.

Беседа Блинкена и Кулебы

Госсекретарь США и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 февраля провели разговор. Они договорились координировать усилия для защиты Украины от России.

Кулеба от имени официального Киева поблагодарил Штаты за поддержку и помощь. Глава МИД подчеркнул, что благодарен за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.

Также Кулеба отметил, что они с Блинкеном обсудили деятельность СММ ОБСЕ, ведь Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии.

Шольц рассказал о санкциях против России: смотрите видео