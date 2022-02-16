Госсекретарь США подчеркнул, что украинцы должны понимать российские инструменты. Их страна-агрессор использовала в прошлом и использует до сих пор.
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По словам Блинкена, речь идет о провокациях. Ими Россия может хотеть оправдать вторжение, запланированное заранее. Госсекретарь США убежден, что "это то, на что они способны".
Блинкен заметил: освещение может быть способом избежать этого.
Начиная с этой недели акт агрессии (со стороны России – 24 канал) вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах вокруг Украины,
– говорится в сообщении.
Беседа Блинкена и Кулебы
- Госсекретарь США и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 февраля провели разговор. Они договорились координировать усилия для защиты Украины от России.
- Кулеба от имени официального Киева поблагодарил Штаты за поддержку и помощь. Глава МИД подчеркнул, что благодарен за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.
- Также Кулеба отметил, что они с Блинкеном обсудили деятельность СММ ОБСЕ, ведь Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии.
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