Держсекретар США наголосив, що українці мають розуміти російські інструменти. Їх країна-агресорка використовувала у минулому й використовує досі.

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За словами Блінкена, мовиться про провокації. Ними Росія може хотіти виправдати вторгнення, заплановане заздалегідь. Держсекретар США переконаний, що "це те, на що вони здатні".

Блінкен зауважив: висвітлення, можливо, є способом уникнути цього.

Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – 24 канал) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України,

– мовиться у повідомленні.

Розмова Блінкена та Кулеби

Держсекретар США та глава МЗС України Дмитро Кулеба 14 лютого провели розмову. Вони домовились координувати зусилля задля захисту України від Росії.

Кулеба від імені офіційного Києва подякував Штатам за підтримку й допомогу. Глава МЗС наголосив, що вдячний за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.

Також Кулеба зауважив: вони з Блінкеном обговорили діяльність СММ ОБСЄ, адже Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.

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