Нововведення зробили на тлі російської агресії. Президент у цей день привітав українців, повідомляє 24 канал.

До теми В Україні стартував телемарафон до Дня єднання: онлайн-трансляція

Сьогодні важливий День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, статі, з різних міст, регіонів, професій талантів, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання – жити в мирі щасливо, однією родиною з дітьми та батьками. На все це маємо повне право, бо ми у себе вдома,

– сказав Зеленський.

Він твердо наголосив, що ми в Україні і ніхто не буде так любити наш дім, як ми його любимо.

"Тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті, з Днем єднання Україно. Схід, Захід, Північ, Південь звучить тільки разом і дуже сильно", – підкреслив глава держави.

Останні новини про російську загрозу

Західні ЗМІ називали 16 лютого днем вторгнення Росії в Україну. Натомість напередодні почали лунати заяви від ворога про буцімто відведення військ. Навіть показали відео, на якому техніка перетинає Кримський міст і повертається у місця постійної дислокації.

Але біля наших кордонів війська Росії все одно досі сконцентровані. Американська компанія Maxar Technologies зафіксувала нову активність російських сил у Білорусі, окупованому Криму та на заході Росії.

Партнери продовжують всіма можливими способами показувати свою підтримку Україні. Наприклад, президент США Джо Байден виступив із зверненням на підтримку нашої держави. США постачатимуть українським ЗСУ обладнання для оборони.

Президент виступав зі зверненням: дивіться відео