Що помітно на знімках з супутника

Компанія впродовж кількох тижнів стежила за нарощуванням російських військ. Вона заявила, що супутникові знімки, зроблені 13 – 14 лютого, свідчать про нову військову активність держави-агресорки.

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За даними Maxar Technologies, Росія перекинула кілька великих військових підрозділів і штурмових гелікоптерів. Крім того, на знімках зафіксували розгортання винищувачів-бомбардувальників.

Кілька підрозділів сухопутних військ залишили полігони разом з іншими бойовими підрозділами.

Додамо, що видання наголосило, що не змогло перевірити фото через незалежні джерела.

Бойова група виїжджає з автопарку у Єльні
Бойова група виїжджає з автопарку у Єльні / Фото Maxar Technologies

Російські війська те техніка у Річиці, Білорусь
Російські війська те техніка у Річиці, Білорусь / Фото Maxar Technologies

Російський вертоліт біля озера Донузав у Криму
Російський вертоліт біля озера Донузав у Криму / Фото Maxar Technologies

Підрозділ з вертольотів у Бєлгороді, Росія
Підрозділ з вертольотів у Бєлгороді, Росія / Фото Maxar Technologies

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