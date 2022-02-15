Про збільшення військ агресора заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що США надають Україні свої розвідувальні дані.

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Які додаткові війська стягнула Росія

Артилерію,

протиповітряну та протиракетну оборону,

десантні кораблі у Чорне море,

піхоту,

логістику та підтримку.

Путін продовжує робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, тобто підвищувати боєздатність і розширювати можливості своїх сил. Очевидно, що ми не хочемо такого результату, як і українці, і наші союзники по НАТО,

– наголосив Кірбі.

За його словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нібито дав зрозуміти, що ситуацію все ще можна вирішити дипломатією.

"У силах Володимира Путіна зараз прийняти правильне рішення. І, очевидно, ми сподіваємось, що він це зробить", – зазначив речник Пентагону.

Військ мало для вторгнення

14 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що зараз біля наших кордонів є 127 тисяч російських військових. Такої кількості аж ніяк не вистачить для повномасштабного вторгнення. Тому політик закликав українців не панікувати.

Водночас у Білорусі нещодавно заявили, що не становлять військової загрози для України. В країну приїде український представник, аби спостерігати за російсько-білоруськими навчаннями "Союзна рішучість-2022".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.

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