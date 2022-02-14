Ніяких приводів для паніки немає, – нардеп

Держава-агресорка стягнула під Україну 127 тисяч своїх військових. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив за підсумками засідання фракції.

Рекомендуємо Не маємо боятися, – Епіфаній закликав не панікувати через можливий наступ Росії

Ніяких приводів для паніки немає. Зараз біля кордонів є 127 тисяч російських військових. Цього взагалі недостатньо для здійснення широкомасштабних подій. Тому хочу, щоб всі заспокоїлися та жили звичним життям,

– наголосив Арахамія.

Він зазначив, що ескалація може статися будь-коли, адже в Україні триває війна. Однак такого рівня загрози, про який зараз говорять, немає.

До речі, Арахамія додав, що нагнітання російської загрози було й 2020 році. Тоді до кордону України стягнули 220 тисяч військових. Тому 127 тисяч, за словами політика, точно недостатньо.

Останні новини про можливу ескалацію:

Важливо! ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Це може вас зацікавити – ЗМІ повідомили, що олігархи покидають Україну: відео