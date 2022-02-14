Ніяких приводів для паніки немає, – нардеп
Держава-агресорка стягнула під Україну 127 тисяч своїх військових. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив за підсумками засідання фракції.
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Ніяких приводів для паніки немає. Зараз біля кордонів є 127 тисяч російських військових. Цього взагалі недостатньо для здійснення широкомасштабних подій. Тому хочу, щоб всі заспокоїлися та жили звичним життям,
– наголосив Арахамія.
Він зазначив, що ескалація може статися будь-коли, адже в Україні триває війна. Однак такого рівня загрози, про який зараз говорять, немає.
До речі, Арахамія додав, що нагнітання російської загрози було й 2020 році. Тоді до кордону України стягнули 220 тисяч військових. Тому 127 тисяч, за словами політика, точно недостатньо.
Останні новини про можливу ескалацію:
- ЗМІ називають 16 лютого найімовірнішою датлю ескалації. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Росія не нападе на Україну найближчим часом.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження 16 лютого Днем єдності.
- На тлі напруги до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пообіцяв виділити нашій державі допомогу на 150 мільйонів євро.
- Нацполіцію перевели у посилений режим роботи до 19 лютого. Тепер на вулицях збільшать кількість патрулів, а також посилять охорону об'єктів критичної інфраструктури та органів влади.
- США вирішили евакуювати своє посольство з Києва до Львова.
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