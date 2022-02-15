Об увеличении войск агрессора заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что США предоставляют Украине свои разведывательные данные.

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Какие дополнительные войска стянула Россия

Артиллерию,

противовоздушную и противоракетную оборону,

десантные корабли в Черное море,

пехоту,

логистику и поддержку.

Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего большую военную операцию, то есть повышать боеспособность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого результата, как украинцы, и наши союзники по НАТО,

– подчеркнул Кирби.

По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы дал понять, что ситуацию все еще можно разрешить дипломатией.

"В силах Владимира Путина сейчас принять правильное решение. И, очевидно, мы надеемся, что он это сделает", – отметил представитель Пентагона.

Войск мало для вторжения

14 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что сейчас у наших границ находятся 127 тысяч российских военных. Такого количества никак не хватит для полномасштабного вторжения. Поэтому политик призвал украинцев не паниковать.

В то же время в Беларуси недавно заявили, что не представляют военной угрозы для Украины. В страну приедет украинский представитель, чтобы наблюдать за российско-белорусскими учениями "Союзная решительность-2022".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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