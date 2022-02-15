Агрессор говорит, что их "могут спровоцировать"

Заявления, которые звучат от российских чиновников, обычно мало чем связаны с реальностью. Этот раз не исключение.

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Так, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал условие для нападения на Украину. Мол, Москву могут "спровоцировать на агрессию". В воображении политика украинцы могут атаковать Россию, и после того государство-агрессор нанесет ответный удар.

Если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно – на Донбассе или где угодно. Под провокацией я имею в виду то, что они могут инсценировать инцидент против самопровозглашенных республик Донбасса,
– подчеркнул Чижов.

По его мнению, Вооруженные Силы Украины могут "спровоцировать" боевиков, а после того "изо всех сил ударить", спровоцировав Россию на реакцию.

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