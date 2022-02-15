План разрабатывают на случай, если Россия начнет новое вторжение. Об этом сообщил советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время разговора с членами Палаты представителей 14 февраля.

Читайте также Разведывательный беспилотник США патрулирует небо над Украиной: какой маршрут

Ожидается, что глава Минобороны США поднимет соответствующий вопрос на переговорах с представителями НАТО на этой неделе, когда с рабочими визитами посетит Брюссель и Восточную Европу.

Военная помощь от Штатов

Соединенные Штаты являются одной из тех стран, которые активно предоставляют Украине военную помощь. Однако военный атташе при посольстве США Брэндон Пресли заявил, что в случае необходимости поддержка возрастет.

В "Борисполе" 5 февраля приземлился восьмой самолет из Вашингтона. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что воздушное судно привезло 86 тонн военной помощи для ВСУ.

Через несколько дней, 9 февраля, в Украину прибыл уже девятый самолет с военной помощью из Соединенных Штатов. На этот раз на борту судна находилось более 80 тонн патронов.

В те же сутки, 9 февраля, в Киев прилетел еще один самолет который доставил военную помощь от США. На борту находится более 80 тонн боеприпасов для наших Вооруженных сил Украины.

К теме Украина уже получила 25 самолетов с военной помощью, – Данилов

Помощь от США для Украины: смотрите видео