Об этом в своем твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников. Соответствующее сообщение он опубликовал 5 февраля около 18: 00.

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Вес американского груза – 86 тонн

По словам Резникова, американский борт доставил ценный груз – 86 тонн военной помощи для ВСУ. Как отметил чиновник, начиная с 22 января США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов. И на этом, как пояснил министр, Вашингтон останавливаться не планирует.

Восьмая партия военной помощи США / Фото из твиттера Алексея Резникова

Что Вашингтон уже передал Украине

Как и вспоминал Резников, первый американский борт приземлился в Украине в ночь на 22 января. Тогда американцы передали 90 тонн летального оружия. Сразу же через день в Киев прибыл второй самолет из США. С тех пор Вашингтон регулярно передает нашему государству оборонительное вооружение, в частности – патроны различного калибра. Так в США стремятся выразить солидарность с Украиной на фоне угроз со стороны Кремля.

США перебрасывают войска в Европу

4 февраля первые военные США приземлились в Германии. Они создают штаб объединенной оперативной группы поддержки десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

Собственно, на следующий день подразделения американских десантников прибыли в Польшу. Они будут находиться недалеко от границы с Украиной всего лишь за 70 километров.

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