Про це у своєму твітері повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Відповідний допис він опублікував 5 лютого близько 18:00.

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Вага американського вантажу – 86 тонн

За словами Резнікова, американський борт доставив цінний вантаж – 86 тонн військової допомоги для ЗСУ. Як наголосив урядовець, починаючи з 22 січня США відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Й на цьому, як пояснив міністр, Вашингтон зупинятися не планує.



Восьма партія військової допомоги США / Фото з твітеру Олексія Резнікова

Що Вашингтон вже передав Україні

Як і згадував Резніков, перший американський борт приземлився в Україні в ніч проти 22 січня. Тоді американці передали 90 тонн летальної зброї. Одразу ж через день до Києва прибув другий літак зі США. Відтоді Вашингтон регулярно передає нашій державі оборонне озброєння, зокрема – патрони різного калібру. Так у США прагнуть висловити солідарність з Україною на тлі загроз з боку Кремля.

США перекидають війська в Європу

4 лютого перші військові США приземлилися у Німеччині. Вони створюють штаб Об'єднаної оперативної групи підтримки десантників, призначених для перекидання в Польщу.

Власне, наступного дня підрозділи американських десантників прибули до Польщі. Вони перебуватимуть неподалік кордону з Україною – всього лише за 70 кілометрів.

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