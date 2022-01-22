У посольстві США в Україні зазначили, що це лише перша партія оборонної допомоги від США. Вона включає не лише летальну зброю, але й інші боєприпаси.
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Як відомо, пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів ухвалив президент США Джо Байден ще у грудні 2021 року.
Ця допомога, що включає близько 200 тисяч фунтів (90 тонн – 24 канал) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє жорстку прихильність Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону,
– мовиться у повідомленні посольства.
У посольстві також зазначили, що минулого року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 650 мільйонів доларів. Починаючи з 2014 року США виділили Україні для цих цілей допомогу в розмірі 2,7 мільярда доларів.
"Сполучені Штати будуть продовжувати надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у захисті суверенітету і територіальної цілісності України від російської агресії", – додали у посольстві.
Летальна допомога від США / Фото з твітеру посольства США в Україні
Озброєння для ЗСУ / Фото з твітеру посольства США в Україні
Найбільша допомога від США з 2014 року
Як раніше зазначив Дмитро Кулеба, зауважив, що США вже надала Україні оборонний пакет розміром у 60 мільйонів доларів. Разом з тим Байден ухвалив рішення про виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні.
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Все це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони України до 650 мільйонів доларів за 2021 рік. Дмитро Кулеба відзначив, що: "Це більше, ніж у будь-який рік з 2014".
Як інші країни підтримують Україну
- Країни Балтії також погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а у Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.
- Водночас Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.
- Канада також передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія надала Україні протитанкове озброєння. Воно призначене для оборонних цілей.
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Повний текст публікації посольства США в Україні:
Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тисяч фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.