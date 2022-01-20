Очільник МЗС заявив про це 19 січня на брифінгу. Міністр розповів про ситуацію на тлі ймовірного нападу Росії.

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Штати надали найбільшу з 2014 року допомогу Україні

Міністр закордонних справ України заявив, що Володимир Путін лякає Україну, Європу, США та світ. Однак Кулеба пояснив, що очільник Кремля й сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими лякає. Проте запевнив, що США готові й надалі зміцнювати оборонну здатність України.

Мовиться не лише про оборонний пакет розміром у 60 мільйонів доларів, який Україна отримала в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової домомоги Україні,

– заявив Кулеба.

Він також відзначив, що це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони України до 650 мільйонів доларів за 2021 рік.

Дмитро Кулеба відзначив, що: "Це більше, ніж у будь-який рік з 2014". Міністр пояснив, що цей факт може говорити сам за себе, адже це була "швидка оборонна допомога з боку США".

Очільник МЗС України заявив, що у 2020 році наша держава передала чіткий перелік того, чого країна потребувала нагально для зміцнення оборони. Він включав як летальне озброєння, так і військове устаткування.