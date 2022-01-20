Відповідну заяву озвучив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Посадовець також запевнив, що Україні вже надали 2 тисячі протитанкових гранатометів.
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Велика Британія може збільшити військову допомогу Україні
Бен Воллес пояснив, що Велика Британія підтримує Україну та її суверенітет, а також допомагає країні щодо озброєння.
Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України,
– запевнив міністр оборони Великої Британії.
Бен Воллес пояснив, що:
- об'єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси;
- Британія вже 8 років допомагає Україні розбудовувати оборонні можливості;
- тож вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії.
До речі, 17 січня Велика Британія заявила, що надасть Україні військову домомогу. Вже 18 січня країна літаком доправила в Україну легку протитанкову зброю. Бен Воллес тоді пояснював, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".
Останні новини про військову допомогу на тлі загрози з боку Кремля
- 18 січня під час візиту в Україну міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що країна надасть Україні військове обладнання. Відповідне рішення схвалить уряд.
- 18 січня стало відомо, що Штати в рамках нової військової допомоги США маю намір передати Україні 6 гелікоптерів. Техніка раніше належала ВПС Афганістану.
- Наприкінці 2021 року стало відомо, що адміністрація Джо Байдена погодила Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги.
- Ба більше, 19 січня ЗМІ написали, що Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії – Естонії, Литві та Латвії – передати Україні зброю американського виробництва.
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