Начебто тому, щоб не дратувати Росію перед перемовинами у Женеві, які якраз зараз тривають. Щонайменше, так стверджують американські журналісти з посиланням на кілька надійних джерел.
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"Військові" гроші для України Байден погодив ще у кінці 2021
Джо Байден погодив 200 мільйонів доларів військової допомоги для України. Це рішення ухвалили наприкінці 2021 року, як пише американське видання з посиланням на 4 джерела у Білому домі, на тлі стрімкого нарощування військ Росії біля українських кордонів.
Примітно, що погодження цієї допомоги публічного розголосу не мало. Ось як про це написала кореспондентка CNN Кайлі Етвуд у твітері:
Адміністрація Байдена тихенько санкціонувала додаткову допомогу Україні у 200 мільйонів доларів наприкінці грудня.
Зараз процедура підтвердження відбувається в Конгресі. Ці 200 мільйонів прибудуть до України як оборонна продукція США – така ж, яку ми отримували й раніше (стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв’язку, медичне обладнання тощо).
Але, пише видання, і ця процедура стартувала "без зайвого галасу". Ймовірно, через напружені переговори США й Росії, які якраз зараз відбуваються у Швейцарії.
Тим часом у Женеві вже відбулися перемовини у форматі США – Росія, під час яких:
- Росія вимагала "залізобетонних гарантій", що Україна ніколи не вступить у НАТО.
- А США запевнили, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.
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