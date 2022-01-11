Начебто тому, щоб не дратувати Росію перед перемовинами у Женеві, які якраз зараз тривають. Щонайменше, так стверджують американські журналісти з посиланням на кілька надійних джерел.

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"Військові" гроші для України Байден погодив ще у кінці 2021

Джо Байден погодив 200 мільйонів доларів військової допомоги для України. Це рішення ухвалили наприкінці 2021 року, як пише американське видання з посиланням на 4 джерела у Білому домі, на тлі стрімкого нарощування військ Росії біля українських кордонів.

Примітно, що погодження цієї допомоги публічного розголосу не мало. Ось як про це написала кореспондентка CNN Кайлі Етвуд у твітері:

Адміністрація Байдена тихенько санкціонувала додаткову допомогу Україні у 200 мільйонів доларів наприкінці грудня.

Зараз процедура підтвердження відбувається в Конгресі. Ці 200 мільйонів прибудуть до України як оборонна продукція США – така ж, яку ми отримували й раніше (стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв’язку, медичне обладнання тощо).

Але, пише видання, і ця процедура стартувала "без зайвого галасу". Ймовірно, через напружені переговори США й Росії, які якраз зараз відбуваються у Швейцарії.

Зауважимо, у виданні The Hill зазначили, що у Конгресі лежить й інший документ – поправки до бюджету, які передбачають санкції щодо "Північного потоку-2" і також 200 мільйонів доларів Україні. Чи це ті ж гроші, про які написали у CNN, чи додаткові – наразі не зрозуміло.



Загалом США надали Україні у 2021 році, за даними Politico, 450 мільйонів "військових" доларів. А з 2014 у сумі – 2,5 мільярда.

Тим часом у Женеві вже відбулися перемовини у форматі США – Росія, під час яких:

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