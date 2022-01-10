Відповідну заяву щодо України та спостережень представників Пентагону на брифінгу зробив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі.
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США вивчали потребу України у засобах ППО
Вони дивилися на протиповітряну та протиракетну оборону, наскільки я розумію. Подивилися та проконсультувалися з українцями щодо того, як вони бачать свої оборонні потреби,
– повідомив Кірбі.
Водночас представник американського Міноборони зауважив, що наразі йому невідомо про рекомендації зі сторони делегації. Крім того, Кірбі відмовився коментувати можливі поставки в Україну.
Перевірка стану ППО України представниками США: що відомо
- У командуванні Повітряних сил Збройних сил України раніше розповіли, для чого на початку грудня в Україну приїжджала делегація військових США.
- Вони перевірили стан протиповітряної оборони. Тепер українська сторона чекає на військово-технічну допомогу від Вашингтона.
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