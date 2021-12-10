Про це розповіли журналістам у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Військові США вивчали, наскільки захищене українське небо.

Тим часом Литва передала Україні першу частину військової допомоги

Американська делегація вивчила прогалини

Вони вивчали детально прогалини, які у нас є, слабкі і сильні сторони нашої ППО, як повітряних, так і сухопутних сил. Також вивчали проблеми протиракетної оборони. Це на сьогоднішній день ключові питання,

– розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Які локації відвідала делегація зі США:

українські командні пункти,

центри управління та оповіщення,

радіотехнічні підрозділи,

зенітно-ракетна бригада і бригада тактичної авіації в Київській області.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що американці також вивчали сумісність американських та українських засобів зв'язку, радіотехнічної розвідки та автоматизованих систем управління.

Американці мають зробити певні експертні висновки

Після поїздки американська сторона має зробити певні експертні висновки щодо того, яку військово-технічну допомогу можуть надати Україні.

А нам треба все. І оновлення парку авіаційної та зенітно-ракетної техніки, безпілотників. Вони подивляться, що найбільш екстрено необхідно і будуть вивчати питання, щоб, можливо, в найближчому майбутньому чимось Україні почати допомагати в цьому плані,

– пояснив Ігнат.

Нещодавно З нагоди ювілею ЗСУ військові підрозділи отримали нову сучасну техніку

Коротко про військову допомогу західних партнерів Україні:

Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 мільйон євро – на укріплення оборонних можливостей.

Допомогу повинні отримати 4 напрями: медицина, інженерна сфера, логістика, а також кібербезпека.

Кремлю таке рішення Брюсселя, звісно, не сподобалось.

Про те, чому українці не мають права скласти зброю – дивіться у VETERANO блог: