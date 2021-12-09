Про це у своєму твітері повідомив очільник литовського оборонного відомства. Його офіційний візит в Україну стартував у середу, 8 грудня.

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Що саме Литва передала Україні

Згідно з урядовими домовленостями, Литва передала українським військовим бронежилети та балістичні пояси. Анушаускас пояснив, що це – лише перша частина допомоги для ЗСУ. Він наголосив, що боротьба України – це також і боротьба Литви. У рамках свого візиту міністр зустрівся з литовськими воїнами, які служать в Україні.

"Метою литовської військової операції в Україні є підготовка інструкторів та військових частин за програмами західного зразка. Наша мета – суверенна, вільна та стабільна Україна", – підкреслив Анушаускас.



Міністр з литовськими військовими в Україні / Фото з твітеру Анушаускаса

Анушаускас зустрівся з Резніковим

Сам Анушаускас підкреслив, що скупчення російських військ біля кордонів України створює серйозну військову загрозу. За його словами, Литва не може це ігнорувати. Чиновник зауважив, що йому випала честь вперше зустрітися з новим міністром оборони Олексієм Резніковим й висловити йому свою повну підтримку.

Литва завжди була нашим надійним партнером, який надає всеохоплююче сприяння Україні. Насамперед у політичній, оборонній та дипломатичній сферах,

– зазначив Резніков.

На сторінці офіційного твітеру Міноборони Литви зазначили, що політична єдність та практична допомога ЗСУ є надзвичайно важливими, особливо на тлі загрози вторгнення Росії. "Разом ми впораємося з труднощами", – підсумували у відомстві.

Анушаускас відвідав Україну з офіційним візитом / Фото Міноборони України

Зазначимо, що під час зустрічі 8 грудня український та литовський міністри оборони підписали меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки. Пізніше цей документ підпише ще й Грузія.