Глава Верховної Ради України, а також маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький і голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен підписали підсумковий документ. Його сформували за результатами засідання ХІ сесії Міжпарламентської асамблеї трьох країн у Варшаві 5 – 6 грудня.

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Деталі спільного документа глав парламентів

У документі йдеться про те, що Міжпарламентська асамблея засуджує збройну агресію Росії проти України та окупацію Криму.

Також Україна, Польща та Литва засуджують незаконне проведення Росією перепису населення на території окупованого півострова та не визнають його результати.

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Окрім того, міжнародну спільноту закликали посилити обмежувальні заходи та санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Заяви щодо ситуації у Білорусі

У підсумковому документі також засудили й білоруську владу – за постійне та навмисне порушення прав людини й використання незаконної міграції для створення штучної міграційної кризи на кордоні з Білоруссю та Литвою.

Асамблея закликала білоруський режим негайно звільнити й реабілітувати політичних в'язнів, яких незаконно заарештували або засудили. Крім того, просять припинити ескалацію на кордоні та зупинити потік нелегальної міграції через свою територію в сусідні країни.

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Дипломатична ініціатива "Люблінський трикутник" об'єднує Україну, Литву і Польщу. Це формат для співпраці у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.

Мета платформи – підтримка вступу України в Євросоюз і НАТО та спільна протидія агресії Росії.

Першу спільну декларацію міністри країн підписали 28 липня 2020 року у польському Любліні.

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