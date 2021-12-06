Є небезпека, що мігранти з Білорусі всього за 2 години зможуть заблокувати Сувальський коридор. Це єдиний спільний кордон країн Балтії з іншими державами-членами НАТО.

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Які плани може мати Росія

Мовиться про Латвію, Литву й Естонію. Росія може скерувати мігрантів туди, щоб дестабілізувати ситуацію.

The Times зазначає, що після цього до Балтії можуть увійти російські силовики та поставити військові патрулі, щоб врегулювати "гуманітарну кризу". Це дозволить Росії об'єднати сили, що перебувають в Калінінградській області, з ресурсами в Білорусі.

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