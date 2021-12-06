Є небезпека, що мігранти з Білорусі всього за 2 години зможуть заблокувати Сувальський коридор. Це єдиний спільний кордон країн Балтії з іншими державами-членами НАТО.
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Які плани може мати Росія
Мовиться про Латвію, Литву й Естонію. Росія може скерувати мігрантів туди, щоб дестабілізувати ситуацію.
The Times зазначає, що після цього до Балтії можуть увійти російські силовики та поставити військові патрулі, щоб врегулювати "гуманітарну кризу". Це дозволить Росії об'єднати сили, що перебувають в Калінінградській області, з ресурсами в Білорусі.
Мігранти у Білорусі: останні новини
- Чехія допоможе Польщі охороняти державний кордон від навали мігрантів. Незабаром обговорять формат співпраці.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території Польщі є братські могили біженців.
- У Польщі повідомляють про високу ймовірність гібридних атак проти України. Це пов'язано з тим, що мігранти змінили тактику штурму.
- Нелегали 28 листопада влаштували бійку, бо не змогли поділити останню пару теплого взуття.
- Білоруські прикордонники заявили, що на кордоні з Литвою знайшли тіло мігранта. Вони переконують, що тіло перекинули з Литви, але та заперечує.