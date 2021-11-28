Тіло чоловіка афро-азіатської зовнішності виявили 27 листопада на ділянці прикордонної застави "Відзи". Прикордонники Білорусі кажуть, що мігрант – приблизно 30-річного віку був побитий.

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Білоруські прикордонники кажуть, що тіло викинули литовці

У смерті нелегала білоруси звинуватили литовських силовиків: мовляв, вони викинули тіло на кордон у спальному мішку. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка й з'ясовує обставини загибелі мігранта.

На тій ділянці не було спроб перетину кордону, – Литва

Тим часом, інформує LRT, у Литві вже відреагували на звинувачення Білорусі. Литовські прикордонники кажуть, що жодною інформацією про смерть біженця не володіють.

У тому місці, яке називають білоруси, останнім часом мігранти не намагалися пробратися до Литви, не було й випадків, щоб їх звідти розвертали,

– повідомив представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.

Раніше у Литві припускали, що доведеться закрити пункти пропуску

Раніше у Литві допускали, що доведеться закрити пункти пропуску на кордоні З Білоруссю – через наплив мігрантів. Нелегали пробирались на литовську територію за новою схемою – переховуючись у вантажних автомобілях. Лише від серпня до листопада 2021 року на кордоні Литви та Білорусі назад завернули близько 7 тисяч мігрантів.

Тим часом Латвія встановила на кордоні з Білоруссю 37-кілометровий паркан

Що відомо про наплив біженців на кордоні Литви та Білорусі:

Майже щодоби литовський кордон з боку Білорусі намагаються перетнути десятки біженців.

У Службі охорони держкордону Литви кажуть, що останнім часом Білорусь змінила тактику перекидання нелегалів.

Білоруські силовики проштовхують через межу між країнами невеликі групи – по 2 – 3 біженці.

Через загрозу поблизу кордону Литва створила військову базу.

Текст публікації Білоруської прикордонної служби:

Литовські силовики викинули на кордон труп побитого біженця

27 листопада на ділянці прикордонної застави "Відзи" Полоцького прикордонного загону виявлено труп чоловіка афро-азіатської зовнішності віком близько 30 років. Викинуте литовськими силовиками тіло побитого біженця у спальному мішку без ознак життя перебувало безпосередньо на литовсько-білоруському кордоні.