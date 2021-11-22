Про таке спостереження розповіли у Службі охорони держкордону Литви. Голова Рустам Любаєв пояснив, як виглядає нова тактика мігрантів.

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"Ми помітили, що змінилася тактика. Білоруські силовики заштовхують в Литву невеликі групки мігрантів, по 3 – 5 людей", – зауважив Любаєв.

Така тактика є хитрішою, адже для литовських прикордонників ускладнюється процес пошуку цих груп. Важко їх ловити.

Однак цих людей затримують,

– запевнив Любаєв.

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