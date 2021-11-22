Напад на польський кордон контролювали білоруські спецслужбовці. Прориву не трапилось.

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На відеокадрах видно, що заворушення трапилось вночі.

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Важливо! Це вже не перша спроба прориву кордону. Остання схожа ситуація трапилась 20 листопада. Тоді сотня мігрантів намагалася потрапити до Польщі.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що криза на кордоні може тривати місяці або навіть роки.

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