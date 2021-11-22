Напад на польський кордон контролювали білоруські спецслужбовці. Прориву не трапилось.
До теми "Бери водку": поляки показали, як п'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю в руках
На відеокадрах видно, що заворушення трапилось вночі.
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Польський прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що криза на кордоні може тривати місяці або навіть роки.
Міграційна криза: останні новини
- Польські прикордонники зафіксували, як п'яні білоруські спецслужбовці чергують на кордоні зі зброєю в руках.
- Попри такі розваги, самим мігрантам не весело. З табору біженців у Білорусі госпіталізували сотню людей, серед яких є хворі на COVID-19.
- Водночас інші країни вважають, що винним у цій кризі є саме Олександр Лукашенко. Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала посилити санкції щодо нього.