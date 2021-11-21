Так, 20 листопада група агресивно налаштованих нелегалів штурмувала лінію розмежування на ділянці поблизу села Черемха, що у Польщі. Однак їхня спроба зазначала невдачі.

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Близько 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі. Служби перешкодили перетину кордону,

– інформують польські правоохоронці.

Одного мігранта заарештували

Всього 20 листопада зафіксували 208 спроб перетину білорусько-польського кордону.

Одного громадянина Іраку довелося заарештувати;

Водночас 31 мігранта 31 видворили з території Польщі;

Інших нелегалів до Євросоюзу не пропустили.

Зверніть увагу! Польський прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні може тривати довгі місяці або навіть роки.

Ситуація на кордоні: що відомо