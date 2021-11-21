Так, 20 ноября группа агрессивно настроенных нелегалов штурмовала линию разграничения на участке вблизи села Черемха, в Польше. Однако их попытка потерпела неудачу.
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Около 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных к границе белорусскими службами, пытались прорваться в Польшу. Службы помешали пересечению границы,
– информируют польские правоохранители.
Одного мигранта арестовали
В целом 20 ноября зафиксировали 208 попыток пересечения белорусско-польской границы.
- Одного гражданина Ирака пришлось арестовать;
- В то же время 31 мигранта выдворили с территории Польши;
- Других нелегалов в Евросоюз не пропустили.
Ситуация на границе: что известно
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.
- Страны Балтии обвиняют власть Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.