Нападение на польскую границу контролировали белорусские спецслужбы. Прорыва не произошло.

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На видеокадрах видно, что беспорядки случились ночью.

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Важно! Это уже не первая попытка прорыва границы. Последняя похожая ситуация произошла 20 ноября. Тогда сотня мигрантов пыталась попасть в Польшу.

Польский премьер Матеуш Моравецкий предположил, что кризис на границе может продолжаться месяцы или даже годы.

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