Нападение на польскую границу контролировали белорусские спецслужбы. Прорыва не произошло.
На тему "Бери водку": поляки показали, как пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках
На видеокадрах видно, что беспорядки случились ночью.
Нелегалы пытались прорваться в Польшу: смотрите видео
Польский премьер Матеуш Моравецкий предположил, что кризис на границе может продолжаться месяцы или даже годы.
Миграционный кризис: последние новости
- Польские пограничники зафиксировали, как пьяные белорусские спецслужбы дежурят на границе с оружием в руках.
- Несмотря на развлечения, самим мигрантам невесело. Из лагеря беженцев в Беларуси госпитализировали сотню людей, среди которых есть больные COVID-19.
- В то же время другие страны считают, что виноват в этом кризисе именно Александр Лукашенко. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала усилить санкции в отношении него.