Преимущественно больных доставляют в больницу скорой помощи и университетскую клинику. Об этом рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.
К теме Через польскую границу снова пыталась прорваться большая группа мигрантов
Сотню мигрантов госпитализировали всего за день
Кеда добавила, что детей увозят в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. По ее словам, 100 человек забрали в медучреждения только за сутки.
Какие причины госпитализаций
Чиновница отметила, что основными причинами госпитализации являются пневмония, заболевания легких и желудочно-кишечного тракта.
Пневмонией мигранты болеют не только из-за переохлаждения, поскольку болезнь также предопределяет коронавирус.
Какая ситуация на польско-белорусской границе
- Ситуация на границе Беларуси и Польши накалилась 8 ноября. Тогда толпа мигрантов двинулась со стороны Беларуси в ЕС. Варшаве даже пришлось увеличить количество военных на границе.
- Позже Польша сообщила, что белорусские силовики не пускают нелегалов назад.
- В Европейском Союзе твердо убеждены, что люди организованно свезены на границу. Полагают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
- Ранее уже подтверждали случаи коронавируса среди нелегалов.