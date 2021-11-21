Переважно хворих доставляють до лікарні швидкої медичної допомоги та університетської клініки. Про це розповіла начальниця головного управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда.

До теми Через польський кордон знову намагалася прорватися велика група мігрантів

Сотню мігрантів госпіталізували лише за день

Кеда додала, що дітей відвозять в дитячу клінічну лікарню, вагітних – в перинатальний центр. За її словами, 100 осіб забрали до медзакладів лише за добу.

Які причини госпіталізацій

Посадовиця зауважила, що основними причинами госпіталізації є пневмонія, захворювання легень та шлунково-кишкового тракту.

На пневмонію мігранти хворіють не тільки через переохолодження, оскільки хворобу також зумовлює коронавірус.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні