Через таку протяжність будівельні роботи досі тривають. Про це заявив представник Державного агентства забезпечення Вендія Пікше-Кучма.

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Завершити роботи планують до 6 грудня. Скільки коштував паркан Загальні видатки на додаткову закупівлю колючого дроту, будівництво та послуги технічного нагляду становитимуть 2,3 мільйона євро. Щоправда, цей паркан тимчасовий. Латвія хоче також побудувати постійний паркан. Він коштуватиме 3,7 мільйона євро. Зверніть увагу! У Латвії 22 листопада стартували щорічні спільні військові навчання НАТО під назвою Winter Shield 2021. Вони відбуваються біля російських кордонів. Багатонаціональну бойову групу очолила Канада.

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