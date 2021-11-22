У латвійському міністерстві оборони повідомили, що маневри пройдуть з 22 листопада до 4 грудня. В них візьмуть участь понад 1,5 тисячі солдат з 10 держав Північноатлантичного альянсу.
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Навчання проводяться для тренування і підвищення бойових можливостей частин, а також взаємної співпраці та сумісності збройних сил для забезпечення захисту Балтійського регіону,
– зазначили у міноборони.
Під час навчань щодня з 09:00 до 23:00 відбуватимуться бойові стрільби з:
- гаубиць,
- мінометів,
- гранатометів,
- кулеметів
- стрілецької зброї,
Окрім цього, під час маневрів також заплановані польоти військової авіації.
В оборонному відомстві також додали, що військова техніка Латвії та союзників переміщатиметься латвійськими дорогами, а літаки – літатимуть у повітряному просторі держави.
Бойову групу очолює Канада
Багатонаціональну бойову групу, яка складається з військовослужбовців із Албанії, Чехії, Італії, Ісландії, Канади, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії, очолюватиме Канада.
Вони несуть службу в Латвії на основі ротації та беруть участь у навчаннях зі латвійськими ЗС, покращуючи взаємодію з регіональними союзниками для реагування на виклики безпеки.
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- У маневрах взяли участь 9 300 військових з 17 країн.
- Частина відпрацювань відбулася в Ризі у межах міста.