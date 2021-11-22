В латвийском министерстве обороны сообщили, что маневры пройдут с 22 ноября по 4 декабря. В них примут участие больше 1,5 тысячи солдат из 10 государств Североатлантического альянса.
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Учения проводятся для тренировки и повышения боевых возможностей частей, а также взаимного сотрудничества и совместимости вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона,
– отметили в Минобороны.
Во время учений ежедневно с 09:00 до 23:00 будут проходить боевые стрельбы из:
- гаубиц,
- минометов,
- гранатометов,
- пулеметов,
- стрелкового оружия.
Кроме этого, во время маневров также запланированы полеты военной авиации.
В оборонном ведомстве также добавили, что военная техника Латвии и союзников будет перемещаться по латвийским дорогам, а самолеты – летать в воздушном пространстве государства.
Боевую группу возглавляет Канада
Многонациональную боевую группу, которая состоит из военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, возглавит Канада.
Они несут службу в Латвии на основе ротации и принимают участие в учениях с латвийскими ВС, улучшая взаимодействие с региональными союзниками для реагирования на вызовы безопасности.
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- В маневрах приняли участие 9 300 военных из 17 стран.
- Часть отработок состоялась в Риге в черте города.