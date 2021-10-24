Винищувачі НАТО, які здійснюють патрулювання в регіоні Балтики, зможуть використовувати аеродром як запасний злітно-посадковий майданчик.

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Нова авіабаза НАТО в Латвії

Авіабаза в Лієлварде розташована на південному сході від Риги. Її створили радянські військові в 1970 році, і вона була найбільшою у країнах Прибалтики.

Тепер, після модернізації, на авіабазі, крім винищувачів, розмістять військово-транспортні літаки і далекі безпілотні літальні апарати.

Союзні ВПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби і в будь-яких погодних умовах,

– повідомили у НАТО.

Тобто у разі неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії і Шяуляй в Литві винищувачі будуть направлятися в Лієлварде в Латвії. Найближчим часом на латвійський аеродром вже планують прибути датські винищувачі F-16, щоб патрулювати у прибалтійському регіоні.

Зверніть увагу! НАТО нарощує міць на східному фланзі, що межує з Росією. Так, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вивчає можливості посилення своєї присутності у Чорному морі. Туди хочуть перекинути підкріплення.