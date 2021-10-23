Серед спільних інтересів НАТО та ЄС є військова мобільність, морська безпека та протидія кібернетичним й гібридним загрозам. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

До речі Кремль йде в ізоляцію перед нападом: НАТО готується до можливих атак

Одним із прикладів співпраці, за словами генсека, є ситуація в Косово. Сили НАТО там підтримують зусилля дипломатів ЄС.

Декларацію хочуть оновити

Столтенберг говорить про слушний час оновити оборонну декларацію, а також визначити подальші амбітні цілі співпраці між НАТО і ЄС.

Ми поділяємо однакові цінності, перед нами постають одні й ті ж виклики…Понад 90% людей, які живуть в Євросоюзі, проживають і в країнах НАТО. Тому є прямий сенс працювати разом,

– сказав Столтенберг.

Прийняти декларацію хочуть у грудні, тобто до кінця року.

Якою може бути нова декларація

ЄС збирається підвищити стратегічну автономію у сфері оборони та створити корпус швидкого реагування. Це будуть так звані "сили першого входження", до яких увійдуть 5 тисяч військовослужбовців. Вони підтримуватимуть місію ЄС.

У ЄС наголосили, що вони не мають наміру підмінити НАТО. Однак слід посилити можливості ЄС там, де Альянс не може втручатися.

Зверніть увагу! Ще у травні 2021 року в ЄС замислилися над створенням власної військової концепції Strategic Compass. Вона передбачає утворення сил початкового вступу, які можна розгорнути, якщо виникне криза.