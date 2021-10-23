Среди общих интересов НАТО и ЕС военная мобильность, морская безопасность и противодействие кибернетическим и гибридным угрозам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Одним из примеров сотрудничества, по словам генсека, является ситуация в Косово. Силы НАТО там поддерживают усилия дипломатов ЕС.
Декларацию хотят обновить
Столтенберг говорит о подходящем времени обновить оборонную декларацию, а также определить дальнейшие амбициозные цели сотрудничества между НАТО и ЕС.
Мы разделяем одинаковые ценности, перед нами встают одни и те же вызовы... Более 90% людей, которые живут в Евросоюзе, проживают и в странах НАТО. Поэтому есть прямой смысл работать вместе,
– сказал Столтенберг.
Принять декларацию хотят в декабре, то есть до конца года.
Какой может быть новая декларация
ЕС собирается повысить стратегическую автономию в сфере обороны и создать корпус быстрого реагирования. Это будут так называемые "силы первого вхождения", в которые войдут 5 тысяч военнослужащих. Они будут поддерживать миссию ЕС.
В ЕС отметили, что они не намерены подменить НАТО. Однако следует усилить возможности ЕС там, где Альянс не может вмешиваться.