Среди общих интересов НАТО и ЕС военная мобильность, морская безопасность и противодействие кибернетическим и гибридным угрозам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Одним из примеров сотрудничества, по словам генсека, является ситуация в Косово. Силы НАТО там поддерживают усилия дипломатов ЕС.

Декларацию хотят обновить

Столтенберг говорит о подходящем времени обновить оборонную декларацию, а также определить дальнейшие амбициозные цели сотрудничества между НАТО и ЕС.

Мы разделяем одинаковые ценности, перед нами встают одни и те же вызовы... Более 90% людей, которые живут в Евросоюзе, проживают и в странах НАТО. Поэтому есть прямой смысл работать вместе,

– сказал Столтенберг.

Принять декларацию хотят в декабре, то есть до конца года.

Какой может быть новая декларация

ЕС собирается повысить стратегическую автономию в сфере обороны и создать корпус быстрого реагирования. Это будут так называемые "силы первого вхождения", в которые войдут 5 тысяч военнослужащих. Они будут поддерживать миссию ЕС.

В ЕС отметили, что они не намерены подменить НАТО. Однако следует усилить возможности ЕС там, где Альянс не может вмешиваться.

Обратите внимание! Еще в мае 2021 года в ЕС задумались над созданием собственной военной концепции Strategic Compass. Она предусматривает создание сил начального вступления, которые можно развернуть, если возникнет кризис.