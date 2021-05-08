В Евросоюзе готовят первую собственную военную концепцию Strategic Compass. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Этот вопрос стал главным на встрече министров обороны стран-членов ЕС 6 мая. В рамках этой концепции будут созданы силы быстрого реагирования на международные конфликты.

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ЕС развивает первую военную концепцию

6 мая министры обороны стран Европейского Союза обсудили шаги касательно усиления его роли в сфере безопасности. Одной из ключевых тем встречи было развитие проекта Strategic Compass – первой военной концепции ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что на начальном этапе планируется сформировать так называемые силы начального вступления, которые можно будет развернуть в случае возникновения кризиса. В общем говорится об около 5 тысячах военнослужащих сухопутных воздушно-морских сил. По словам Борреля, боевая группа Евросоюза по 2 500 резервных военных могла бы стать ядром этих сил.

Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые угрозы и новая опасность, с которыми можно бороться только вместе,

– отметил глава дипломатии ЕС.

Боррель также предложил 3 главных направления усиления взаимодействия армий Евросоюза:

разработать механизмы, которые позволят Брюсселю быстро принимать решения. В частности, чтобы все миссии и операции ЕС в горячих точках имели необходимые средства для изменения ситуации на местах.

усилить гибкость. Он вспомнил так называемое "скоординированное морское присутствие", когда страны-члены ЕС обмениваются информацией, которую собрали воздушно-морские силы.

подготовить такие схемы сотрудничества, которые позволят быстро направлять силы Евросоюза в зоны конфликтов.

На встрече в Брюсселе министры обороны ЕС договорились обсудить эти предложения на национальном уровне.