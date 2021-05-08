Чехия на саммите ЕС призвала другие государства высылать российских дипломатов
Премьер Чехии Андрей Бабиш попросил руководителей других стран ЕС рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного российского дипломата. По словам чешского премьера, таким образом европейские страны выразят солидарность с Чехией.
Источник:České noviny
Такое заявление Бабиш сделал перед журналистами по прибытии на неформальную встречу президентов и премьер-министров ЕС в Португалии.
Важно Россия была готова к обвинениям Чехии во взрывах в Врбетице
В то же время премьер Чехии уже обсудил этот вопрос с лидерами стран-членов ЕС. Произошло это в пятницу, 7 апреля. Как сказал Бабиш, тогда по этому вопросу шли относительно долгие дебаты, во время которых, например, выступали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Поскольку это неформальный саммит, письменных выводов не сделали. Широкое обсуждение отношений с Россией ожидается на саммите Европейского Совета уже в конце мая. Взамен Бабиш призвал Европейский Совет на своем следующем заседании осудить нападение на Врбетице.
Мы всегда должны воспринимать, что когда на одно государство-член нападают, это действительно нападение на всех. Я также попросил их рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата. На следующем саммите мы посмотрим, какой будет реакция,
– сказал премьер-министр.
Что этому предшествовало
- Примерно 2 недели назад между Чехией и Россией вспыхнул дипломатический скандал. Причиной этого стало расследование дела о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибло 2 человека.
- Согласно результатам расследования, к взрывам были причастны российские спецслужбы. Москва тогда имела свою выгоду в трагедии, ведь оружие, которое хранилось на складах, могли передать Украине.
- После раскрытия дела Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила изгнанием 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Позже чешская дипломатия сообщила о принудительной высилке других российских дипломатов из Чехии до конца мая.
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