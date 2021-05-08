Премьер Чехии Андрей Бабиш попросил руководителей других стран ЕС рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного российского дипломата. По словам чешского премьера, таким образом европейские страны выразят солидарность с Чехией.

Такое заявление Бабиш сделал перед журналистами по прибытии на неформальную встречу президентов и премьер-министров ЕС в Португалии.

Важно Россия была готова к обвинениям Чехии во взрывах в Врбетице

В то же время премьер Чехии уже обсудил этот вопрос с лидерами стран-членов ЕС. Произошло это в пятницу, 7 апреля. Как сказал Бабиш, тогда по этому вопросу шли относительно долгие дебаты, во время которых, например, выступали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Поскольку это неформальный саммит, письменных выводов не сделали. Широкое обсуждение отношений с Россией ожидается на саммите Европейского Совета уже в конце мая. Взамен Бабиш призвал Европейский Совет на своем следующем заседании осудить нападение на Врбетице.

Мы всегда должны воспринимать, что когда на одно государство-член нападают, это действительно нападение на всех. Я также попросил их рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата. На следующем саммите мы посмотрим, какой будет реакция,

– сказал премьер-министр.

Обратите внимание! Ранее некоторые страны, такие как Словакия и страны Балтии, выразили солидарность с Чехией, а также выслали российских дипломатов. Тогда вице-премьер-министр Ян Гамачек заявил по чешскому телевидению, что ожидает подобных шагов и от других стран, вспомнив, например, Великобританию или Германию.

Что этому предшествовало