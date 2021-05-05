В России знали, что в Чехии есть информация об участии агентов российских спецслужб во взрывах в Врбетице. Они заранее пытались ставить под сомнение эту версию событий.

Об этом заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун. По его словам, так называемая пророссийская кампания началась еще до того, как 17 апреля премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о возможной причастности России к инциденту.

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"Мы видим повышенную активность пророссийских социальных сетей, дезинформацию и искаженные интерпретации фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как сообщили общественности об этом инциденте", – заявил Ян Бероун.

По словам генерала, россияне были готовы и приспособили свою стратегию к соответствующему развитию событий.

Важно. Дело об инциденте в Врбетице могут "положить на паузу". Верховный государственный прокурор Чехии Павел Земан отметил, что нельзя исключать того, что дело действительно будет отложено – все зависит от того, найдут ли подозреваемых.

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