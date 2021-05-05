Россия была готова к обвинениям Чехии во взрывах в Врбетице
В России знали, что в Чехии есть информация об участии агентов российских спецслужб во взрывах в Врбетице. Они заранее пытались ставить под сомнение эту версию событий.
Источник:Hospodsk noviny
Об этом заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун. По его словам, так называемая пророссийская кампания началась еще до того, как 17 апреля премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о возможной причастности России к инциденту.
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"Мы видим повышенную активность пророссийских социальных сетей, дезинформацию и искаженные интерпретации фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как сообщили общественности об этом инциденте", – заявил Ян Бероун.
По словам генерала, россияне были готовы и приспособили свою стратегию к соответствующему развитию событий.
Взрывы на складах в Врбетице: главное
- В чешском Врбетице в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. 17 апреля 2021 года Чехия заявила, что российские офицеры ГРУ России могут быть причастны к этому – говорится об агентах ГРУ России, которые использовали паспорта с именами Александра Петрова и Руслана Боширова.
- Соответствующих лиц объявили в розыск, этих агентов также считают причастными к отравлению Скрипалей в Британии.
- Впоследствии появилась информация, что на чешских военных складах, которые взорвали, было оружие для Украины.
- 26 апреля в Bellingcat сообщили, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью операции ГРУ России, благодаря которой пытались подорвать мощь Украины.
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