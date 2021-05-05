У Росії знали, що в Чехії є інформація щодо участі агентів російських спецслужб у вибухах у Врбетіце. Вони заздалегідь намагалися ставити під сумнів відповідну версію подій.

Про це заявив глава військової розвідки Чехії Ян Бероун. За його словами, так звана проросійська кампанія почалася ще до того, як 17 квітня прем'єр-міністр Андрій Бабіш і перший віцепрем'єр Ян Гамачек повідомили про можливу причетність Росії до інциденту.

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"Ми бачимо підвищену активність проросійських соціальних мереж, дезінформації та перекручені інтерпретації фактів. Це було видно навіть завчасно, ще до того як поінформували громадськість про цей інцидент", – заявив Ян Бероун.

За словами генерала, росіяни були готові й пристосували свою стратегію до відповідного розвитку подій.

Важливо. Справу щодо інциденту у Врбетіце можуть "покласти на паузу". В ерховний державний прокурор Чехії Павло Земан зазначив, що не можна виключати того, що справу справді буде відкладено – все залежить від того, чи знайдуть підозрюваних.

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