Отравление Скрипалей: Чехия разыскивает "Петрова" и "Боширова"
В Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова". Их подозревают в отравлении Скрипалей в Великобритании.
Источник:Полиция Чехии
Мужчин объявили в розыск из-за "расследования обстоятельств тяжкого преступления". В октябре 2014 года они прибыли в Прагу, а потом поехали в Моравско-Силезский и Злинский края.
Кстати Чехия высылает 18 российских дипломатов, связанных с разведкой
Изменены имена
Подозреваемые въехали в Чехию по российским паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Зато выехали по молдавским паспортам Николая Попа и по паспорту Таджикистана Руслана Табарова.
Чешская полиция заверила, что общественности нет причин беспокоиться за розыск.
Мы отслеживаем ситуацию собственными оперативными ресурсами, используя каналы международного полицейского сотрудничества, в частности, мониторинг открытого исходного кода,
– утверждают в полиции.
Заметим, также из Чехии высылают 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже.
Отравление Скрипалей: что известно
- Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта 2018 года в центре английского Солсбери на скамейке в сквере без сознания.
- Власть Великобритании обвинила Россию в попытке отравить Скрипалей "Новичком".
- Подозреваемыми назвали двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Однако впоследствии журналисты выяснили, что на самом деле это полковники ГРУ России Анатолий Чепига и Александр Мышкин.
Поделиться новостью