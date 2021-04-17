В Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова". Их подозревают в отравлении Скрипалей в Великобритании.

Мужчин объявили в розыск из-за "расследования обстоятельств тяжкого преступления". В октябре 2014 года они прибыли в Прагу, а потом поехали в Моравско-Силезский и Злинский края.

Кстати Чехия высылает 18 российских дипломатов, связанных с разведкой

Изменены имена

Подозреваемые въехали в Чехию по российским паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Зато выехали по молдавским паспортам Николая Попа и по паспорту Таджикистана Руслана Табарова.

Чешская полиция заверила, что общественности нет причин беспокоиться за розыск.

Мы отслеживаем ситуацию собственными оперативными ресурсами, используя каналы международного полицейского сотрудничества, в частности, мониторинг открытого исходного кода,

– утверждают в полиции.

Заметим, также из Чехии высылают 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже.

Отравление Скрипалей: что известно