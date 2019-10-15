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      Отравление Скрипалей: новые доказательства против "солсберийских туристов" Боширова и Петрова

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      "Боширов" и "Петров"
      "Боширов" и "Петров" / RT

      Двое подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городке Солсбери, имеют связи с российской военной разведкой. Об этом знали и раньше, впрочем, теперь появился ряд новых доказательств, подтверждающих это.

      Так, журналисты-расследователи нашли фотографии, подтверждающие: Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига – 24 канал) хорошо общается с людьми российской военной разведки. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и "Радио Свобода".

      Интересно: Отравление Скрипалей: появились новые детали о координаторе Боширова и Петрова

      На снимках, которые отыскали журналисты, Чепига – гость на свадьбе дочери бывшего генерал-майора и командира секретного подразделения российских разведчиков Андрея Аверьянова. Фото сделано за пол года до отравления Скрипалей в Солсбери.

      весілля Чепіга
      Чепига на свадьбе у дочки Аверьянова

      Подразделение, которым командовал Аверьянов, создано для осуществления диверсионных операций в Европе. В подразделении, вероятно, готовят бойцов для спецопераций в Европе.

      Свадьба, на которой гулял Чепига, проходила в отеле на берегу озера Сенеж. Интересно, что водоем находится в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций".

      На свадьбе Чепигу сопровождала жена и двое детей. Их имена, кстати, не скрыты. Один ребенок даже участвовал в свадебной церемонии.

      На схеме рассадки гостей он обозначен, как Алексей Чепига, хотя все остальные члены его семьи присутствуют под настоящими именами. На схеме также есть вымышленное имя другого "Солсберийского отравителя" Александра Петрова, однако его на снимках не нашли,
      – говорится в материалах расследования.

      Журналисты считают, что фотографии со свадьбы дочери Аверьянова являются еще одним доказательством того, что Чепига не является бизнесменом, который продает продукты для спортивного питания, как говорит сам Чепига.


      Солсберийский отравитель "Боширов"

      Что известно об отравлении в Солсбери?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипачей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига), которые по их словам, в Солсбери прибыли с туристической целью. К слову, кроме звания полковника ГРУ, Боширов-Чепига также имеет орден Героя России, вероятно, за то, что в 2014-м помогал Виктору Януковичу бежать из Украины.

      Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в корзину, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.

      Британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Но попрыскала вещество на себя. В итоге оба потерпели атаки, а Дон за некоторое время умерла в больнице.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России
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