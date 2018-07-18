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Отравление "Новичком": стало известно, как погибшая отравилась

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Отравление "Новичком"
Отравление "Новичком"

Британка Дон Стерджесс умерла от отравления "Новичком" после того, как опрыснула руки из флакона, в котором был яд.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Такую информацию изданию сообщил брат второго пострадавшего от отравления "Новичком" Чарли Роули Мэтью.

"Мой брат сказал мне, что помнит, как Дон опрыснула оба запястья из флакона. Он много чего не помнит из того, что было дальше, но эта деталь хорошо сохранилась в памяти", – рассказал он

Мэтью Роули отметил, что брат запомнил аммиачный запах из флакона. Также остается непонятным, как отравился сам Чарли Роули. Возможно, это произошло, когда он прикасался к Стерджесс.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчик Сергей Скрипаль. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.

Что такое "Новичок"?
Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

Агенты группы "Новичок" — одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, который поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ГосНИИОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него является практически неизлечимым — по меньшей мере люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже на протяжении небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

Теги: отравление Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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