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Отравление Скрипалей: появилась первая информация об организаторах покушения

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Юлия и Сергей Скрипаль
Юлия и Сергей Скрипаль / Фото из открытых источников

К отравлению российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери причастны шесть человек.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Имеет смысл, что женщина-офицер, возможно, была частью команды, играя ключевую роль", – отметил источник издания.

Однако такое предположение является довольно сомнительным, учитывая, что аргумент правоохранителей за эту версию – "Новичок", которым отравилась пара в Эймсбери (второй случай отравления "Новичком" после Скрипалей – 24 канал), был в бутылке с духами.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.

Что такое "Новичок"?
Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".

Агенты группы "Новичок" — одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ГосНИИОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него является практически неизлечимым — по меньшей мере люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже на протяжении небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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